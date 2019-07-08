Хадж-2019. Кыргызстанцам выделили еще 500 квот, ДУМК не успеет сшить одежду

Саудовская Аравия в последний момент решила выделить Кыргызстану еще 500 мест для паломничества. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.
По их данным, республиканский штаб по организации хаджа поделил новые места среди регионов по числу жителей районов.
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ДУМК не успеет сшить новым паломникам специальную одежду, однако они пройдут вакцинацию.
Напомним, что первая группа паломников отправится в Мекку 16 июля. В этом году их общее число составляет 6 тысяч 10 человек.
Курман айт пройдет 10 или 11 августа.