Хадж-2019. Кыргызстанцам выделили еще 500 квот, ДУМК не успеет сшить одежду

Саудовская Аравия в последний момент решила выделить Кыргызстану еще 500 мест для паломничества. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.

По их данным, республиканский штаб по организации хаджа поделил новые места среди регионов по числу жителей районов.

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«Пятьсот паломников мы выбрали среди тех, кто уже встал в электронную очередь и внес первую сумму в размере $500. Сегодня до конца дня они должны выплатить остальную часть — $2 тысячи 500», — заявили в муфтияте.

ДУМК не успеет сшить новым паломникам специальную одежду, однако они пройдут вакцинацию.

Напомним, что первая группа паломников отправится в Мекку 16 июля. В этом году их общее число составляет 6 тысяч 10 человек.

Курман айт пройдет 10 или 11 августа.