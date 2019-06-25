Скандал в «Акнете». Городской суд оставил Кубана Ажимудинова под стражей

Бишкекский городской суд оставил одного из учредителей ОсОО «Акнет» Кубана Ажимудинова под стражей. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что в СИЗО-1 он проведет до конца срока следствия.

Напомним, президента компании «Акнет» задержали и водворили в ИВС 28 мая. Спустя 48 часов суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте Кубана Ажимудинова.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других грехах. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.