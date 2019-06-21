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Общество
Сюжет: ЧП в армии (212)

В Алае солдат сбежал из военной части через окно. Получил пять суток гауптвахты

Алайский районный суд приговорил к пяти суткам содержания на гауптвахте 20-летнего М.у.Э. Об этом сообщается в приговоре суда.

Уточняется, что солдат срочной службы сбежал через окно из казармы войсковой части и не вернулся в расположение. Молодого человека задержали в этот же день.

«В ходе судебного заседания М.у.Э. признал свою вину. Он рассказал, что решил уйти из части после того, как услышал, что его мать больна. О том, что за самовольное оставление части ему грозит уголовная ответственность, подсудимый не знал. Молодой человек призван на срочную службу в апреле 2019 года Сузакским районным военкоматом», — указывается в приговоре.
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