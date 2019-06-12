Побег солдата в Ала-Буке. В Погранслужбе рассказали подробности

По факту побега военнослужащего срочной службы в Ала-Букинском погранотряде проводится расследование. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе.

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В настоящий момент солдат в расположении части. Расследование проводит командование части, затем результаты передадут в Военную прокуратуру Джалал-Абадского гарнизона.

«Военнослужащий призван Кара-Суйским РВК весной 2019 года. По предварительным данным, он сбежал из-за того, что соскучился по родным. Солдат покинул часть 10 июня, а на следующий день его задержали. Точную причину установит следствие», — сообщили в Пограничной службе.