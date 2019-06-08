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Общество

«Безопасный город». В принтерах ГУОБДД МВД КР уже закончилась краска

ГУОБДД МВД Кыргызстана объявило тендер на заправку картриджа Riso Comcolor. Об этом сообщил портал госзакупок.

На заправку потратят 700 тысяч сомов. Примечательно, что из двух участников тендера, предложивших одинаковую стоимость, ГУОБДД МВД выбрало ОсОО «Новая Полиграфия», которое и поставило цветной принтер для распечатки постановлений о нарушении ПДД за 2,7 миллиона сомов.

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Заявку предпринимателя Галины Анатольевны Бондаревой отклонили как не соответствующую квалификационным требованиям.

Напомним, ГУОБДД скопировало технические характеристики с оборудования Riso. Ее дилером в Кыргызстане выступает «БиМ Полиграфия». Организация расположена в Бишкеке на улице Кулатова, 1а. Представителем является Виктор Николаевич Кошелев. Он же создал «Новую Полиграфию». Зачастую оборудование для госорганов покупали через эти две компании.
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