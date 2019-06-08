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Общество

ГУОБДД МВД Кыргызстана купило пять машин на 100 тысяч сомов дороже

ГУОБДД МВД Кыргызстана купило пять машин на 100 тысяч сомов дороже, чем предложил поставщик. Об этом сообщил портал госзакупок.

Заявки на участие в тендере подали две компании — «Автоцентр Перекресток» и «Автомаш-Радиатор». Последняя фирма предложила на 100 тысяч дешевле, но победу присудили «Автоцентру Перекресток», оценившему пять машин в 9,9 миллиона сомов.

На портале не указано, почему заявку с наименьшей ценой отклонили.

Отметим, ОсОО «Автомаш-Радиатор» входит в корпорацию «Кыргызавтомаш», которая ранее принадлежала экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Сейчас компанией руководит Юрий Николаевич Владимиров.

«Автоцентр Перекресток» — официальный дилер Toyota Motor Corporation в Кыргызстане. Компанией руководит Айбек Алмасбекович Дуйшеев.
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