ГУОБДД МВД Кыргызстана купило пять машин на 100 тысяч сомов дороже, чем предложил поставщик. Об этом сообщил портал госзакупок.

Заявки на участие в тендере подали две компании — «Автоцентр Перекресток» и «Автомаш-Радиатор». Последняя фирма предложила на 100 тысяч дешевле, но победу присудили «Автоцентру Перекресток», оценившему пять машин в 9,9 миллиона сомов.

На портале не указано, почему заявку с наименьшей ценой отклонили.

Отметим, ОсОО «Автомаш-Радиатор» входит в корпорацию «Кыргызавтомаш», которая ранее принадлежала экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Сейчас компанией руководит Юрий Николаевич Владимиров.

«Автоцентр Перекресток» — официальный дилер Toyota Motor Corporation в Кыргызстане. Компанией руководит Айбек Алмасбекович Дуйшеев.