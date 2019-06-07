Провокаций не было. Уголовное дело по заявлению членов СДПК прекратили

В Сузакском отделении милиции, куда с заявлением обратились члены СДПК под председательством Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело, но теперь его прекратили. Об этом 24.kg рассказали в УВД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, дело возбудили по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Она предусматривает штраф от 30 до 60 расчетных показателей и общественные работы.

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Социал-демократы написали заявление и приложили к нему видео, на котором неизвестные оскорбляют партийных активистов. В СДПК посчитали, что это попытка разжигания межрегиональной розни.

В милиции в действиях кричащих криминала не нашли. Дело закрыли, юристы СДПК получили письменное уведомление.

Напомним, официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева ранее заявила, что в Джалал-Абаде ей и другим сторонникам экс-президента Алмазбека Атамбаева, прибывшим на партийную конференцию, угрожали и призывали их «валить с юга».