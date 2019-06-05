6 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

9.30-19.00 — село Орто-Сай, район пересечения улиц Ахунбаева/Шукурова;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Кок-Добо, Он-Арча, Тыналиева, Абдрахманова, Садырбаева);

9.00-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Бокомбаева, Раззакова, Чокморова, Орозбекова, жилмассивы «Колмо» (улицы Жаштык, Мыскал, Достук), «Балбан-Таймаш», отрезки улиц Хоперской, Репина, Гагарина;

9.00-17.00 — улица Исанова, 24, проспект Айтматова, 57.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Гидровская), Нижняя Ала-Арча (улицы Весенняя, Адырская, Полевая, Белинского), Кок-Джар (улицы Садовая, Уметалиева), Васильевка (улица Комсомольская), Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Маловодное (улицы Южная, Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Красноармейская, Новая), Военно-Антоновка (улицы Полярная, Кирова, Ала-Арчинская, Пушкина, Красноармейская, Северная, Пионерская), Сокулук (улицы Фрунзе, Мельничная, Белинского, Советская, Калинина, Новая, Краснодарская, Индустриальная, Торговая, Урожайная, Заречная, Степная, Луговая, Келечек, Свободы, Линейная, Корова, Вишневая, Жаштык, Южная, Речная, Солнечная, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Московская, Мира, Победы), Арал (улицы Картамбаева, Береке), Дальний Арал, Джаны-Жер (улицы Молодой Гвардии, Зеленая, Северная, Садовая, Свободы, Пионерская, Шопокова), город Шопоков (улицы Геологов, Геофизическая, Южная, Железнодорожная, Полевая, Вокзальная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Западная, Токтогула, Фрунзе, Ключевая, Комсомольская, район, ограниченный улицами Мамайской и Масанчина), Толок (кошары);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица Коммунистическая), село Полтавка (улица Коминтерна);

Кантский РЭС