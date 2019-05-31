Россия удвоит расходы на продвижение русского языка в мире

Россия удвоит расходы на распространение и продвижение русского языка. В 2019-2025 годах на это потратят 7,4 миллиарда рублей (около 7,77 миллиарда сомов. — Прим. 24.kg), сообщили «Известия».

Предыдущая аналогичная программа обошлась бюджету страны в 3,7 миллиарда рублей. Правда, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, значительных результатов работа пока не дает: число русскоговорящих в мире остается на уровне 300 миллионов человек.

За шесть лет Министерство просвещения России рассчитывает значительно увеличить их число. К примеру, охват учащихся, прошедших онлайн-обучение русскому языку, к 2025 году должен вырасти в четыре раза.

Программа предполагает и почти трехкратное увеличение прямого участия иностранных граждан в запланированных мероприятиях — сейчас они охватывают около 35 тысяч участников в год. Планируется, что за шесть лет создадут более 70 новых центров по продвижению русского языка в различных странах.

В планах создание интернет-школ русского языка, открытых курсов в интернете, различных игр и онлайн-тренажеров.

Кроме того, предусмотрены организация 768 просветительских, образовательных и культурных событий за рубежом, поддержка русских школ за границей учебниками и новыми методиками, отбор иностранцев для обучения в вузах РФ, курсы повышения квалификации для 173 тысяч педагогов и выпуск новых учебных пособий и словарей.