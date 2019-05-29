Азимжан Аскаров выступил с открытым обращением. Кого он проклял (список)

Осужденный к пожизненному заключению за разжигание межнациональной розни и убийство милиционера во время июньских событий 2010 года известный правозащитник Азимжан Аскаров направил открытое обращение начальнику Базар-Коргонского РОВД Азизбеку Осконбаеву.

Азимжан Аскаров послал свои проклятия экс-президентам страны Розе Отунбаевой и Алмазбеку Атамбаеву, а также бывшему генпрокурору Азимбеку Бекназарову, экс-министру иностранных дел Эрлану Абдылдаеву и судьям Джалал-Абадского областного, Чуйского областного и Верховного судов.

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Правозащитник пишет, что именно Роза Отунбаева дала команду стрелять в толпу 12 июня 2010 года.

«Я каждый день во время пятикратного намаза и дополнительных молитв проклинаю, называя по именам семью Сулаймановых, экс-акима Базар-Коргонского района Кубата Артыкова, его водителя Бактыбека Кочкорова, его телохранителя К.Ташиева, тогдашнего начальника СНБ района Сеитбакаса Джолдошева, его сотрудников Замирбека Камчыбекова и Муратали Кочкарова», — сказал он.

Азимжан Аскаров считает, что именно по их вине он незаконно осужден и отбывает пожизненный срок за преступление, которое не совершал.

По словам осужденного, Азизбек Осконбаев знал подготовленный в 2010-м план действий против узбеков.

«Я и другие по этому делу незаконно получили длительные сроки, потому что ваши «старшие братья» — эти продажные прокуроры и судьи, мастерски сыграв свои роли, из ложных показаний сочинили 25-томное уголовное дело. Нас не только незаконно осудили, но и обязали выплатить огромную сумму компенсации семье Сулаймановых. Из-за вашего беспредела нам в тюрьме тоже покоя нет. Наши семьи мучаются от действий бездушных сотрудников государственных органов», — отмечает Азимжан Аскаров.

В своем обращении правозащитник заявляет, что милиционеры во время следствия жестоко его избивали, принуждая дать ложные показания на некоторых людей.

Когда с высоких трибун звучат слова «закон превыше всего», меня тошнит. Если бы закон работал для всех одинаково, то наша тюрьма не заполнялась бы только за счет узбеков. Азимжан Аскаров

Он уверяет, что в 2010 году в Базар-Коргоне первыми стреляли в безоружных люди в форме.

«28 февраля судебный исполнитель подразделения службы судебных исполнителей Октябрьского района А.Р.Султаналиева, рассмотрев материал исполнительного производства по моему делу, наложила арест на дом, в котором постоянно проживает моя супруга. Прошло больше семи лет с момента вступления в силу решения Джалал-Абадского областного суда. Фемида без колебания выносит противозаконные решения в пользу представителей титульной нации. Видите, закон никогда не работает для защиты интересов нацменьшинств», — заявил осужденный.

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге страны в 2010-м.

В 2015 году кыргызстанскому правозащитнику Азимжану Аскарову, осужденному к пожизненному заключению, присуждена награда Госдепартамента США в области защиты прав человека. Церемония награждения прошла заочно. В 2016-м Азимжан Аскаров попал в мировой список осужденных журналистов.