Азимжан Аскаров не верит в правосудие и не станет обращаться в Верховный суд

Пожизненно осужденный правозащитник Азимжан Аскаров не верит в правосудие и не собирается обращаться с апелляцией в Верховный суд. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, Азимжан Аскаров внимательно отслеживает судебные процессы, но решение не обращаться пока в ВС КР за обжалованием он принял после разбирательства по уголовному делу экс-депутата Садыра Жапарова.

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«Бывшего нардепа осудили за то, чего он не совершал. Даже экс-глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев заявил на суде, что его никто не похищал и он не является потерпевшим, однако суд проигнорировал это заявление», — отметил Нурбек Токтакунов и добавил, что при таком грубом нарушении норм УПК и процедур судейского производства на справедливый вердикт нет оснований рассчитывать.

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге страны в 2010 году.