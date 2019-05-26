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Общество

В частный сад за госсчет. Прием документов начнется 1 июня

Прием документов на зачисление детей в частные детские сады Бишкека с 50-процентой оплатой начнется 1 июня. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

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В Кыргызстане в пилотном режиме запустили программу государственного социального заказа в сфере дошкольного образования. Государство готово взять на себя не менее 50 процентов родительской оплаты услуг частных детских садов.

В правительстве считают, что такая система позволит около одной тысячи детей из социально уязвимых слоев населения посещать частные детские сады.

Воспользоваться услугой могут дети в возрасте от трех до пяти лет из многодетных, малообеспеченных семей, семей, потерявших кормильца, где один из родителей инвалид, а также семей, где один или оба родителя — государственные/муниципальные служащие.

Для участия в проекте необходимо направить заявки в Министерство образования. На сайте ведомства — форма заявки и необходимый перечень документов.
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