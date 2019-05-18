Чаще всего ранние браки заключают в Таласе и Нарыне

Ранние браки наиболее часто заключают в Таласской, Нарынской и Чуйской областях. Такие данные получены в ходе мультииндикаторного кластерного обследования (МИКО).
Согласно отчету, по республике около 13 процентов женщин 20-24 лет впервые вступили в официальный или гражданский брак до 18 лет. В Таласской области этот показатель составил 18 процентов, в Чуйской и Нарынской — 17. В Оше — 10 процентов, в Бишкеке — 6.
Каждая одиннадцатая девушка 15-19 лет в настоящее время состоит в браке. 2,7 процента замужних подростков в этом возрасте имеют партнера, который старше на 10 лет и больше.
Обследование охватило более 7 тысяч домохозяйств во всех областях Кыргызстана, полевые исследования провели в сентябре — ноябре 2018 года. МИКО проводил Нацстатком при техподдержке ЮНИСЕФ.