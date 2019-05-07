Освобождение Мурата Суталинова. Около городского суда собрались его сторонники

В Бишкеке возле здания городского суда собрались сторонники экс-главы СНБ (ныне ГКНБ) Мурата Суталинова.

Около 30 человек развернули плакаты «Свободу генералу Мурату Суталинову».

Ранее судебная коллегия отложила процесс в связи с тем, что на заседание не явился представитель Госслужбы исполнения наказаний.

Согласно приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Он содержится в исправительной колонии № 47. Уже в заключении у него выявлен рак почек в терминальной стадии. Каждые две недели Мурата Суталинова возят на химиотерапию в Национальный центр онкологии.