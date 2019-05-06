Родовой дом пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова арестовали. Его жена Хадича не может переоформить имущество на себя. Адвокат Валерьян Вахитов рассказал 24.kg подробности.

По словам юриста, арест сняли по решению Базар-Коргонского суда в рамках уголовного дела, поскольку удалось доказать — дом не могут конфисковать, так как он не приобретен преступным путем, недвижимость досталась семье Аскаровых в наследство.

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Дом никогда не использовался для совершения преступления. Родственники погибшего в 2010 году милиционера требуют с семьи правозащитника еще и 700 тысяч сомов в качестве компенсации ущерба в рамках гражданского иска, поданного в 2012 году. Поэтому, пояснил Валерьян Вахитов, дом и арестовали, но это незаконно, поскольку собственность не может быть отчуждена, если не была в залоге. Выплатить истцам 700 тысяч Аскаровы не могут, у них просто нет денег. Но и забрать у них дом — единственное жилье — в пользу пострадавших государство по новым УК и УПК не может. Разбирательство продолжается.

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге страны в 2010 году.