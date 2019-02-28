Президента Кыргызстана просят обратить внимание на дело Азимжана Аскарова

Супруга пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова Хадича обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой обратить внимание на ее мужа как жертву пыток. Ее обращение поддержали адвокат Азимжана Аскарова Валерьян Халитов и глава правозащитного центра «Бир дуйно» Толейкан Исмаилова.

Читайте по теме Азимжан Аскаров не верит в правосудие и не станет обращаться в Верховный суд

В нем указано, что Азимжан Аскаров — пожилой человек, страдает множественными заболеваниями. Он содержится в СИЗО-1. Авторы обращения указывают на то, что Азимжан Аскаров осужден незаконно. Он невиновен, и Комитет ООН по защите прав человека, рассмотрев его дело, рекомендовал освободить заключенного и обеспечить доступ к справедливому правосудию. Однако Кыргызстан не последовал этой рекомендации

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге страны в 2010 году.