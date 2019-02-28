Президента Кыргызстана просят обратить внимание на дело Азимжана Аскарова

Супруга пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова Хадича обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой обратить внимание на ее мужа как жертву пыток. Ее обращение поддержали адвокат Азимжана Аскарова Валерьян Халитов и глава правозащитного центра «Бир дуйно» Толейкан Исмаилова.
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Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге страны в 2010 году.