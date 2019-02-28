17:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президента Кыргызстана просят обратить внимание на дело Азимжана Аскарова

Супруга пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова Хадича обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой обратить внимание на ее мужа как жертву пыток. Ее обращение поддержали адвокат Азимжана Аскарова Валерьян Халитов и глава правозащитного центра «Бир дуйно» Толейкан Исмаилова.

Читайте по теме
Азимжан Аскаров не верит в правосудие и не станет обращаться в Верховный суд
В нем указано, что Азимжан Аскаров — пожилой человек, страдает множественными заболеваниями. Он содержится в СИЗО-1. Авторы обращения указывают на то, что Азимжан Аскаров осужден незаконно. Он невиновен, и Комитет ООН по защите прав человека, рассмотрев его дело, рекомендовал освободить заключенного и обеспечить доступ к справедливому правосудию. Однако Кыргызстан не последовал этой рекомендации.

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге страны в 2010 году.
Ссылка:
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Новые кодексы в действии. Дело Азимжана Аскарова пересматриваться не будет
Правозащитники призывают ЕС обратить внимание на вопрос освобождения Аскарова
Азимжан Аскаров адилеттүүлүккө ишенбейт. Ал Жогорку сотко даттанбайт
Азимжан Аскаров не верит в правосудие и не станет обращаться в Верховный суд
Чиновники ГСИН разрешили посетить Азимжана Аскарова. После публикаций в СМИ
Сотрудников Наццентра по предупреждению пыток не пустили к Азимжану Аскарову
Правозащитник Азимжан Аскаров не намерен просить помилования у президента
Супруга Азимжана Аскарова обратилась в Комитет ООН по расовой дискриминации
Сот өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун үйүн камоодон чыгарды
Процесс по конфискации имущества правозащитника Азимжана Аскарова отложен
Популярные новости
Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека Обновление. Азиз Суракматов перетряхнул мэрию Бишкека
Лидер движения &laquo;СДПК без Атамбаева&raquo; рассказал, кто за&nbsp;ним стоит Лидер движения «СДПК без Атамбаева» рассказал, кто за ним стоит
Это перебор. В&nbsp;СДПК отреагировали на&nbsp;откровения Сагынбека Абдрахманова Это перебор. В СДПК отреагировали на откровения Сагынбека Абдрахманова
Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан Возвращение активов Бакиева. Представитель Госдепа США посетит Кыргызстан
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит газопровод-отвод &laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; Кант&nbsp;&mdash; Токмак&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит газопровод-отвод «Бишкек — Кант — Токмак»
Сеть 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! охватила новые территории Баткенской области Сеть 4G LTE от О! охватила новые территории Баткенской области
Электронный кошелек &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;БТА Банка Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка
Кыргызтелеком: Звоните с&nbsp;домашнего телефона и&nbsp;общайтесь внутри области бесплатно Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно