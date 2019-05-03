Суицид в Караколе. Милиция не хочет прекращать дело погибшего по краже

Следователь ОВД Ак-Суйского района и прокуратура отказали в прекращении уголовного дела в отношении повесившегося Эрмека Касымова. Об этом 24.kg сообщил глава правозащитной организации «Вентус» Камиль Рузиев.

По его словам, дело о краже трех овец не хотят прекращать даже с учетом того, что обвиняемого нет в живых.

Читайте по теме Суицид в Ак-Суу. Прокуратура Иссык-Кульской области возбудила уголовное дело

«Экспертиза подтвердила, что Эрмека Касымова пытали и выбивали из него признательные показания. Уголовное дело возбудили по статьям «Доведение до самоубийства» и «Пытки» УК КР. В настоящий момент назначена комплексная экспертиза. Расследование проводит ГКНБ. Мы просили прекратить уголовное дело и преследование в связи с гибелью обвиняемого, однако милиция и прокуратура вынесли отказ в нашем прошении», — сказал Камиль Рузиев.

В ноябре 2018 года житель села Бору-Баш Нурлан Асанбеков обвинил сотрудников милиции в пытках, после которых умер 18-летний парень. Со слов мужчины, его сына избили и убили, обвинив в краже трех овец.