Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 мая без осадков. День увеличился до 14 часов 12 минут. Воздух прогреется до +19 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — квадрат, ограниченный улицами Ахунбаева, Тыныстанова, Байтика Баатыра, Джантошева.
Памятные даты
В Кыргызстане открыт первый регулярный авиарейс
4 мая 1975 года открыт первый регулярный рейс № 613-614 по маршруту Москва — Фрунзе. Именно эту дату принято считать днем рождения аэропорта «Манас».
Сегодня аэропорт «Манас» способен принимать все типы воздушных судов. Маршруты перевозок охватывают страны Европы, Азии и Ближнего Востока.
Международный день пожарных
Праздник появился после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии.
Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.
Эта инициатива была подхвачена во многих странах мира, чему способствовало ее распространение по интернету.
В качестве даты празднования выбран день чествования Святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.
Люди, которые меняли мир
Родился художник Джумабай Уметов
Основоположник кыргызского профессионального прикладного искусства Джумабай Уметов родился 4 мая 1933 года в селе Ичке-Джергез.
В 1963-м принят в члены Союза художников СССР.
Работал в различных техниках народного искусства — ала-кийиз (войлок, которому он отдавал предпочтение, вваливание), чий (тростник, декорированный цветной шерстью). Широко известны его работы в технике войлока — ковры «Джайлоо» (1962), «Охота» (1968), «Танец радости» (1971) и другие.
Кроме декоративно-прикладного искусства, Д.Уметов занимался станковой живописью, писал преимущественно натурные пейзажи.
Умер в 1995 году.
Умер историк Джениш Джунушалиев
Джениш Джунушалиев родился в селе Корумду Тюпского района Иссык-Кульской области 24 декабря 1935 года.
Является автором более 130 научных трудов. Его научные исследования охватывают историю кыргызской государственности, историю Кыргызстана в 1920–1930 годы, становление суверенного государства.
За особый вклад в науку Дженишу Джунушалиевичу присуждены почетные звания «Заслуженный работник культуры Киргизской ССР» в 1982 году и «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» в 2000-м. Он дважды удостен высокого звания лауреата Государственной премии по науке и технике КР в 1996 и 2002 годах.
У кого намечается той
Бахадыр Сулейманов
Родился 4 мая 1963 года в селе Джалпак-Тюбе Казахстана. С 28 октября 2015 года — депутат Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Ата Мекен».
Данияр АрпачиевРодился 4 мая 1974 года в селе Каракол Ак-Суйского района. Аким Тонского района Иссык-Кульской области.
Айсулуу Тыныбекова
Куда сходить
Культура
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Восемь»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — «Жизель»;
- в «Асанбай-центре» состоится показ спектакля «Галерея фантазии»;
- в Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева — «Эсимде»;
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа Salt Peanuts;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева состоится кинопоказ;
- открыты многочисленные выставки;
- пройдут различные мастер-классы для детей и взрослых.
Куда еще сходить на выходных, смотрите в «Афише».
Спорт
- международные соревнования «Кубок Победы» по баскетболу;
- фестиваль легкой атлетики;
- игры Кыргызской премьер-лиги по футболу.
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