Поножовщина в Токмаке. Депутата СДПК, обвиняемого в убийстве, не арестовали

Депутата Токмакского горкенеша Тыная Жансейитова, обвиняемого в покушении на убийство, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Токмакский городской суд.

«Прокурор просил взять под стражу Тыная Жансейитова, поскольку он обвиняется в тяжком преступлении. Однако суд не удовлетворил ходатайство гособвинителя», — сказали редакции.

Напомним, что в августе 2018 года депутат Токмакского горкенеша Тынай Жансейитов напал с ножом на односельчанина Талантбека Жамангулова. Подозреваемому заочно предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство» УК КР и объявили в розыск. В апреле 2019-го Тынай Жансейитов с повинной явился в милицию добровольно.