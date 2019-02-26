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Общество

Для природного парка «Ала-Арча» закупают пиво, водку и сигареты

Для природного парка «Ала-Арча» управление делами президента Кыргызстана закупает пиво, водку и сигареты. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется купить мяса и мясных деликатесов на 395 тысяч сомов, растительного масла — на 91 тысячу сомов, овощей — на 75,7 тысячи сомов.

На напитки и алкоголь заложили 235,9 тысячи сомов. На эти деньги купят 400 бутылок водки, 800 бутылок пива. В списке значатся безалкогольные напитки, соки, шоколад и сигареты.

Для парка «Ала-Арча» не в первый раз покупают алкогольные напитки. В 2016 году в числе прочего были и «чекушки» по 0,2 литра.
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