Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 28 февраля преимущественно ясно. День увеличился до 11 часов 8 минут. Температура воздуха поднимется до +13 градусов.

Отключение газа, света, воды

25-28 февраля газа не будет в районах, ограниченных улицами Байтик Баатыра, Л.Толстого, Элебаева, Кулатова; Байтик Баатыра, Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького; ОсОО «Автомаш Радиатор»; ОсОО «Алькони»; Матросова, 1 а; ОсОО «Санкейп»; Матросова, 1 в; ОсОО «Байтур»; Жукеева-Пудовкина, 41.

Памятные даты

Международный день редких заболеваний

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность о редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80 процентов из них имеют генетическую природу. Всего же, по оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5-7 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Среди них встречаются весьма экзотические недуги: синдром кабуки (в Европе зафиксировано около 300 случаев), синдром Паллистера-Киллиана (в Европе 30 случаев), прогрессирующая костная гетероплазия, болезнь Нимана-Пика, болезнь Гоше.

Изобретен нейлон

Фото Bettmann/CORBIS. Распродажа нейлоновых чулок в Вашингтоне, 1945 год

Синтез 66-монополимера (нейлон) впервые проведен 28 февраля 1935 года Уоллесом Карозерсом, главным химиком исследовательской лаборатории американской компании DuPont. Широкой общественности об этом объявлено 27 октября 1938-го.

В 1939 году новый материал уже поступил в продажу в одном из универмагов США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день продано 5 миллионов пар этих чулок.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Николай Ефременко

Родился 28 февраля 1915 года в селе Алексеевка Бузулукского района Куйбышевской области. Один из представителей старшего поколения художников Кыргызстана.

В КР жил в 1934-1972 годах. Преподавал во Фрунзенском художественном училище.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне — 1941-1945».



С 1936-го — член Союза художников СССР.

Умер в 1972 году.

У кого намечается той

Айнуру Алтыбаева

Родилась в 1958 году в Оше. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Куда сходить

Культура

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«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева открылась выставка «По мотивам произведений Айтматова»;

в Мемориальном доме-музее М.Фрунзе — выставка «Афганистан в моей памяти»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на музыкально-литературный спектакль «Поем стихи, читаем песни»;

в Ololohaus покажут фильм «Самба».

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди школьников по шахматам.

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