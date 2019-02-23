МИД: Этнических кыргызов в китайских лагерях перевоспитания нет

Глава министерства иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков в Урумчи провел встречу с председателем Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Шохратом Закиром. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, в числе прочих стороны обсудили вопрос о пребывании этнических кыргызов в лагерях политического перевоспитания.

Председатель СУАР Шохрат Закир назвал лагеря профессионально-техническими образовательными центрами, занимающихся обучением различным специальностям, благодаря чему пребывающие за мелкие правонарушения слушатели обретают дополнительные знания и опыт. Это позволяет им устраиваться на работу.

В МИД КР отмечают, что Шохрат Закир исключил этническую составляющую в наборе слушателей. При этом информация о наличии в данных центрах этнических кыргызов не подтверждается.