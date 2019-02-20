В БНИЦТО открылся новый операционный блок

В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО) завершился капитальный ремонт приемного отделения первого операционного блока. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По ее данным, капитальный ремонт операционной выполнен за счет средств городского бюджета, на сумму 11 миллионов сомов. В рамках грантовой программы правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность» передано медицинское оборудование.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии открыт в 2014 году. Возглавляет учреждение академик НАН КР, заслуженный деятель науки КР, президент ассоциации травматологов-ортопедов Кыргызстана, доктор медицинских наук, профессор Сабырбек Джумабеков. В институте работают 6 докторов и 36 кандидатов медицинских наук, 118 врачей, в том числе 41 с высшей квалификационной категорией, которые ежегодно проводят от 12 до 15 тысяч сложных операций.