Продажа детей в Бишкеке. В медцентре новорожденных оставляли без присмотра

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное заседание по делу о продаже детей. Выступает представитель гособвинения.

Девочке, рожденной в медицинском центре «Ирида Мед», обожгли лицо и руку. Об этом в ходе судебного заседания заявил старший помощник прокурора Асланбек Назырынбеков.

По его словам, в комнате центра медики вводили препарат, вызывающий преждевременные роды, и там же принимали их.

«В 2018 году неизвестная женщина родила девочку. После родов мать отказалась от ребенка. Новорожденную отнесли в пустую комнату, положили возле обогревателя и оставили без присмотра. В итоге девочка получила ожог правой части лица и руки», — сказал Асланбек Назырынбеков.

Напомним, что милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в столице. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.

Подсудимые ранее выступили за закрытый для журналистов процесс. Суд отказал им. Представители прессы могут присутствовать на заседаниях.