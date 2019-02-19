Продажа детей в Бишкеке. От одного из новорожденных детей клиентка отказалась

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное заседание по делу о продаже детей.

В ходе процесса прокурор Аслан Назырынбеков заявил, что от одного из проданных медиками детей отказались усыновители.

«В 2018 году в медицинском центре «Ирида Мед» врач приняла роды у неизвестной женщины. Девочку на время отдали медсестре центра семейной медицины № 18. Ежедневно медработнику давали по тысяче сомов. Клиентка пришла посмотреть на ребенка, но отказалась от девочки. Позже медика задержали сотрудники милиции», — сказал он.

Напомним, что милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в столице. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.

Подсудимые ранее выступили за закрытый для журналистов процесс. Суд отказал им. Представители прессы могут присутствовать на заседаниях.