Продажа детей в Бишкеке. Как мертвого новорожденного врач выбросила в водоканал

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебный процесс по делу о продаже новорожденных детей.

В ходе заседания старший помощник прокурора Асланбек Назырынбеков зачитал обвинительное заключение, согласно которому акушер-гинеколог Чолпон Кененбаева приняла роды в частном медцентре «Ирида Мед». При этом медицинский центр не был оборудован под роддом.

«Чолпон Кененбаева вызвала пациентку, которая наблюдалась у нее в частном медцентре «Ирида Мед». Женщине ввели препараты, вызывающие преждевременные роды. После того как пациентка родила, ребенка, не показывая матери, унесли в другую комнату. Ей сказали, что ребенок родился мертвым, но тело мальчика не стали показывать. Сутки ребенок пролежал в пустой комнате без присмотра, а позже скончался. Его тело врач выкинула в канал по дороге в Кант», — сказал Асланбек Назырынбеков.

Напомним, милиционеры задержали врачей, подозреваемых в продаже детей в Бишкеке. По данным МВД, установлено три факта продажи младенцев. Медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.

Подсудимые ранее выступили за закрытый для журналистов процесс. Суд отказал им. Представители прессы могут присутствовать на заседаниях.