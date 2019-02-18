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Общество

Выборы главы ОТРК. На пост главы компании претендуют девять человек

В секретариат наблюдательного совета ОТРК поступило девять заявок от претендентов на пост генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации. Об этом 24.kg сообщили в НС ОТРК.

По его данным, сегодня в 17.00 будут вскрыты заявки и объявлены имена кандидатов на должность главы ОТРК.

Председатель совета Жыпар Жекшеев рассказал 24.kg об этапах конкурса. «На первом этапе мы вскрываем заявки, на втором — изучаем документы конкурсантов. На третьем — проводим собеседование в индивидуальном порядке, и на четвертом — кандидаты представляют нам свою программу развития ОТРК», — сказал Жыпар Жекшеев.

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Он добавил, конкурс считается несостоявшимся, если ни один из участников не набрал две трети голосов.

В НС ОТРК 15 человек, то есть фаворит гонки должен получить не менее 10 голосов. В случае если никто из конкурсантов не побеждает, в течение месяца НС объявляет новый набор.

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности ОТРК.

Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.
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