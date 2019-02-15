Выборы главы ОТРК. Илим Карыпбеков пойдет на второй срок

Генеральный директор Общественной телерадиокорпорации Илим Карыпбеков будет баллотироваться на второй срок. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он не собирался участвовать в конкурсе, но его попросил коллектив, а игнорировать просьбу сотрудников Илим Карыпбеков, как руководитель, не может.
В секретариат наблюдательного совета ОТРК ранее поступили четыре заявки от претендентов на должность гендиректора. Имена желающих возглавить ОТРК пока неизвестны. Конверты будут вскрыты в 17.00.
Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности ОТРК.
Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.