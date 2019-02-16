Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Люди, которые меняли мир
Родился писатель Леонид Дядюченко
Родился 16 февраля 1934 года в Ленинграде. Прозаик, поэт, журналист, переводчик, писатель-документалист, кинодраматург.
Литературную деятельность начал в 1950-е годы с публикации стихов и очерков в газетах и журналах Киргизии.
Автор сценариев игровых и документальных фильмов.
Автор поэтических книг «Жажда» (1962), «Уголек» (1966), «Первый микрофон» (2001), сборников эссе, очерков, рассказов и повестей «Проводник из Чарвака» (1967), «Без нужды в Зардалю» (1970), «В пещерах Киргизии» (1970), «Ждите ответа» (1984), «Жемчужина в стене казармы» (1987) и других.
Умер в 2005 году.
Родился писатель Кадыр Омуркулов
Родился 16 февраля 1941 года в селе Жыламыш Сокулукского района Чуйской области. Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, член творческих союзов журналистов, писателей и кинематографистов СССР, народный писатель КР, известный сценарист и журналист, лауреат премии «Руханият».
Работал в Госкино, «Кыргызфильме», был первым директором студии «Кыргызтелефильм».
Перу Кадыра Омуркулова принадлежит несколько книг рассказов и повестей, изданных на русском и кыргызском языках. Широко известны читающей публике его рассказы и повести «Дела земные», «Жили-были», «Гнездо жаворонка» и другие.
Автор более 50 полнометражных художественных, документальных и телевизионных фильмов, среди них произведения мирового кино: «У старой мельницы», «Сюда прилетают лебеди», «Каныбек», «Ливень», «Небо нашего детства», «Дела земные». В 1968-м за ленту «Небо нашего детства» ему присуждена премия Ленинского комсомола республики.
Умер в 2013 году.
Умер заслуженный мастер спорта СССР Александр Мелентьев
Рекордсмен Олимпийских игр с 1980 года. Обладал мировым рекордом в стрельбе на 50 метров из произвольного пистолета с 20 июля 1980 года по 9 сентября 2014 года.
Восьмикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион СССР.
Выступал за фрунзенское «Динамо».
У кого намечается той
Сапарбек Аргымбаев
Родился 16 февраля 1949 года. Председатель комитета защиты политзаключенных.
Куда сходить
Культура
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Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
- спартакиада «Ден Соолук»;
- чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу;
- фестиваль боулдеринга;
- чемпионат Кыргызстана среди ветеранов по волейболу.
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