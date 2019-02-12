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Общество

В «Тунгуче» надо разбить сквер. Арендатор земли хочет взамен участок в центре

Управление земельными ресурсами мэрии судится за возврат участка в микрорайоне «Тунгуч», где муниципалитет обещал разбить сквер. Об этом стало известно на очередной сессии БГК.

По данным начальника УЗР Азиза Алымкулова, в 2015 году муниципалитет обменял участок в микрорайоне «Тунгуч» на участок в центре города — внутренний двор бывшего здания Генеральной прокуратуры.

Он отметил, что этот участок был выделен в самостоятельный, получены градостроительные документы.

«Мы доложили Азизу Суракматову, что не согласны с таким обменом. Более того, арендатор участка в «Тунгуче» задолжал муниципалитету. Мы подали иск в суд, чтобы расторгнуть договор. Но пока суд не примет решение, мы не можем разбить сквер», — сказал он.

Депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Гульнара Молдобаева сказала, что вопрос организации сквера поднимался еще в 2014 году.

«Два мэра обещали жителям многотысячного микрорайона, что сквер будет. По Генплану вдоль улицы Анкара должна быть зеленая зона. Значит, там должен быть сквер или аллея. Акимы давали обещание. И на сегодня мы даже освободили территорию от муниципальной парковки, а каким-то сказочным образом 30 декабря 2015 года управление муниципального имущества передало этот участок компании «Айя инвестмент» под многоярусную парковку», — отметила она.

Азиз Суракматов подтвердил, что была темная схема по предоставлению другого участка.

«Дается участок в 16 соток в районе улиц Киевской — Орозбекова. Но это не равноценный обмен — участок в «Тунгуче» на участок в центре города. Там вообще улица Сыдыкова проходит», — отметил он.

По его словам, обмены участков уже стали коррупционными схемами.

«Находят дешевый участок, потом там находят какую-то проблему и просят обменять на участок в центре города. У нас таких сейчас 5-6 участков по городу», — сказал он.
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