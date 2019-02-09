Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 февраля ясно и без осадков. День увеличился до 10 часов 16 минут. Температура воздуха поднимется днем до +4 градусов.

районы, ограниченные улицами Ибраимова, Осмонкула, Московской, проспектами Жибек Жолу, Чуй; улицами Уметалиева, Ибраимова, Токтогула, проспектом Чуй; улицами Уметалиева, Пушкина, Турусбекова, проспектом Чуй; бульваром Эркиндик, улицами Токтогула, Тыныстанова, Московской; улицами Уметалиева, Токтогула, Исанова, Московской, улицы Ибраимова, 108; Шопокова, 119,123; проспект Чуй, 151, 153; Усенбаева, 77; баня «Жыргал»; Вечный огонь.

Памятные даты

Международный день стоматолога

Древние «стоматологи» использовали прототип первой бормашины еще 9 тысяч лет назад. Такое неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции. Исследовав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших в VI-IV веках до нашей эры. Они обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметра.

Об искусстве древних «стоматологов» свидетельствует и тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные коренные зубы, причем одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти.

День рождения волейбола

Фото ГАМФКиС. Чемпионат Кыргызстана по волейболу

9 февраля 1895 года в городе Холиоке американского штата Массачусетс, в спортзале Ассоциации молодых христиан, руководитель YMCA (Молодежной Христианской Организации) по физподготовке Уильям Морган придумал новую командную игру в мяч.

Морган решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал сетку из тенниса. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников первое время было не ограничено. Саму же игру окрестили mintonette.

Поскольку основная идея игры заключалась в том, чтобы ударять руками по мячу, заставляя его перелетать через сетку, профессор Альфред Хальстед предложил переименовать «минтонет» в «волейбол», что в переводе означает летающий мяч (английское volley ball от at the volley — «на лету» и ball — «мяч»).

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Владимир Янковский

Фото из интернета. Владимир Янковский

Родился 9 февраля 1926 года в городе Саратове. Музыковед, композитор, член Союза композиторов СССР с 1961 года, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

В 1957 году, получив диплом музыковеда-теоретика, молодой специалист приезжает в Киргизию и навсегда связывает свою жизнь с кыргызским музыкальным искусством.

Владимир Янковский вошел в историю как один из основоположников научного музыкознания в КР.

Он внес значительный вклад и в дело воспитания музыкальных кадров республики.

Долгие годы он также принимал участие в работе репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры республики.

В последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, продолжал писать научные статьи по проблемам кыргызской музыки.

Постоянно работал и как композитор. Им написаны камерно-инструментальные, симфонические сочинения, музыка к драматическим спектаклям.

Умер 7 февраля 1980 года.

Родилась Олимпийская чемпионка Мария Пинигина (Кульчунова)

Фото Всероссийской федерации легкой атлетики . Мария Пинигина (Кульчунова)

Родилась 9 февраля 1958 года в пгт Ивановка Чуйской области. Советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка в эстафете 4×400 метров, заслуженный мастер спорта СССР.

Многократная чемпионка и рекордсменка по легкой атлетике СССР, чемпионка Европы, Кубка мира, рекордсменка мира.

На Олимпиаде в Сеуле вместе с Татьяной Ледовской, Ольгой Назаровой и Ольгой Брызгиной установила мировой рекорд в эстафете 4×400 метров — 3:15.17, который не побит до сих пор.

Родился профессор Талантбек Батыралиев

Родился 9 февраля 1960 года в селе Кызыл-Янгир Сузакского района Джалал-Абадской области.

Талантбек Батыралиев — кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Американской коллегии кардиологов, член-корреспондент РАЕ РФ, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, межконтинентальный организатор кардиологической службы.

Автор более 400 научных работ, в том числе восьми монографий. Один из самых цитируемых ученых Кыргызстана. Экс-министр здравоохранения Кыргызстана.

Умер Асанбек (Арсен) Умуралиев

Фото из Интернета. Татарин, издевающийся над Дурочкой, в фильме «Андрей Рублев»

Родился 7 декабря 1933 года в городе Рыбачье. Кыргызский актер театра и кино, театральный деятель, народный артист Киргизской ССР (1977).

С 1957-го по 1989 год — артист Кыргызского академического театра драмы.

За 30 лет работы на сцене создал много интересных образов: Жума («Каныбек»), Арстан («Седые волосы моей матери»), Эдмунд («Король Лир»), Чацкий («Горе от ума»), Исма­ил («Лицом к лицу» Ч.Айтматова), Олжобаев («Современник») и другие.

Арсен Умуралиев-киноартист получил также широкую известность. Он снял­ся более чем в 20 фильмах: «Сорок первый» Григория Чух­рая, «Легенда о ледяном сердце» Алексея Сахарова и Эльдара Шенгелая, «Далеко в горах» Александра Карпова, «Пере­вал» Алексея Сахарова, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и других.

В 1993 году основал в Бишкеке городской драматический театр, который теперь носит его имя.

Умер 9 февраля 2003 года.

У кого намечаются тои

Жолдошбек Колбаев

Родился 9 февраля 1976 года. Президент Федерации дзюдо Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

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Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова — трагифарс «Звериные истории» и сказку «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»;

арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на музыкально-поэтический вечер;

в галереи «Дубовый парк» проходит выставка Каныбека Тойчиева;

мастер-классы для взрослых и детей.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

международные соревнования по самбо;

международные соревнования BishkekOpenпо карате-до WKF;

чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по волейболу;

чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш.

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