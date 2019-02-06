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Общество
Сюжет: Контрабанда оружия в США (9)

Торговля оружием в США. Тенгиза Сыдыкова осудили на три года

Суд Восточного округа американского штата Вирджиния вынес приговор Тенгизу Сыдыкову, сыну бывшего посла Кыргызстана в США Замиры Сыдыковой, по обвинению в контрабанде оружия. Об этом сегодня сообщила газета «Дело №...».

Отмечается, что Тенгиз Сыдыков пока находится под домашним арестом. В тюрьму его отправят 20 февраля.

Напомним, 29-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов задержаны 27 февраля 2018 года по обвинению в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях. Позже Тенгиз Сыдыков решением суда помещен под домашний арест.
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