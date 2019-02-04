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Общество

Рейс Бишкек — Ташкент. В Минтрансе объяснили, почему автобусы не доехали

Проблемы у автобуса, следовавшего по маршруту Бишкек — Ташкент, возникли на казахстанско-узбекской границе. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана.

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По его данным, кыргызстанский автобус доехал до казахстанско-узбекской границы в населенный пункт Жибек-Жолу, высадил пассажиров и вернулся в Бишкек. Автобус благополучно проехал на территорию Казахстана, в частности населенные пункты Чалдовар и Супатай баатыр. Проблемы возникли при пересечении казахстанско-узбекской границы в населенном пункте Жибек-Жолу, находящемся в 46 километре от Ташкента.

«Причиной отказа проезда казахстанско-узбекской границы стало отсутствие официального распоряжения руководства Таможенной службы Республики Казахстан по возобновлению рейса Бишкек — Ташкент. Действительно, до этого была устная договоренность о возобновлении пассажирского рейса. Сейчас идут процедуры подписания соглашения о возобновлении рейса с уточненными маршрутами, где были расхождения во мнениях», — подчеркнули в Минтрансе.

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2 февраля 2019 года вновь разработанное расписание движения автобусного маршрута согласовано с Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта и Агентством автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Минтрансе.

«Сегодня ответственный сотрудник Агентства автотранспорта вылетел в Астану для согласования вновь разработанного расписания движения автобусов маршрута Бишкек — Ташкент с Комитетом транспорта Казахстана», — заключили в Министерстве транспорта и дорог.
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