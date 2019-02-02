Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Памятные даты

В Кыргызстане прошел референдум

Референдум по двум вопросам прошел 2 февраля 2003 года. На нем избиратели должны были одобрить либо отклонить поправки к Конституции, а также решить вопрос о том, позволено ли президенту Аскару Акаеву оставаться в должности до 2005 года. Оба вопроса одобрены большинством голосов.

Вынесенные на референдум поправки к Конституции предусматривали расширение полномочий президента, сокращение полномочий Жогорку Кенеша, преобразование Жогорку Кенеша из двухпалатного парламента в однопалатный, сокращение числа депутатов Жогорку Кенеша со 105 (в обеих палатах) до 75 (в одной палате).

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Фото из интернета. Скульптура «Родина-мать зовет!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде

В планы немецко-фашистского командования, намеченные на лето 1942 года, входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942-го начался первый этап Сталинградской битвы.

19 ноября 1942-го советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению.

Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз.

31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Фридрих Паулюс сдался в плен. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие.

При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Всемирный день водно-болотных угодий

Впервые отмечен в 1997 году. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, подписана 2 февраля 1971 года в Иране.

Основная ее цель — сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Михаил Фрунзе

Фото из интернета. Михаил Фрунзе

Родился 2 февраля (21 января) 1885 года в Пишпеке. Революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.

В Кровавое воскресенье, 9 января 1905-го, участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».

Руководил разгромом Повстанческой армии Махно. В ноябре 1921 года возглавлял Чрезвычайное посольство в Анкаре, вел переговоры с Ататюрком.

С января 1925-го председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под руководством Фрунзе проводилась военная реформа. Автор ряда военно-теоретических работ.

Умер 31 октября 1925 года. Похоронен 3 ноября на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Фото из интернета. Мемориальный дом-музей М.Фрунзе в Бишкеке

Имя Михаила Фрунзе носили и носят различные населенные пункты и объекты в странах бывшего СССР, выпущены почтовые марки, установлены памятники.

Образ Фрунзе как известного военачальника Гражданской войны был очень популярен в советском, а позже в российском кинематографе.

Родился государственный деятель Джумгалбек Аманбаев

Родился 2 февраля 1946 года в селе Чаек Нарынской области. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, заместитель премьер-министра Кыргызстана (1993-1995).

Народный депутат СССР. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, в 1989-1994 годах — депутат Верховного Совета КиргССР/КР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», заслуженный зоотехник Кыргызстана.

Умер 11 февраля 2005 года.

Родился кинорежиссер Абдрашит Байтемиров

Фото kyrgyzcinema.com. Абдрашит Байтемиров

Родился 2 февраля 1936 года в Токмаке.

Свою творческую деятельность начал на сцене, с поста­новки в 1965 году дипломного спектакля «Трактирщица» К.Гольдони в Рус­ском драмтеатре имени Н.Крупской.

Молодой режиссер с 1965 по 1969 год смонтировал на студии «Кыргызфильм» 38 номеров киножурнала «Советская Киргизия».

Абрашит Байтемиров снял в 1966–1970 годах хроникально-документальные филь­мы «Матвеева стоянка», «Мы — молодой рабочий класс», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Равноправная, суверенная», «Заоблачный пастух» (пер­вый приз I Всесоюзного фестиваля цветных телевизионных фильмов в 1969 году), «Декада», «Близость».

Сдублировал на кыргызский язык 40 художественных фильмов.

В 1980 году дебютировал как сценарист в мультипликационном фильме «Старик Меке и великан».

Умер 21 декабря 2018 года.

У кого намечаются тои

Эсентур Кылычев

Родился 2 февраля 1952 года в селе Ак-Кия Нарынской области. Поэт, переводчик.

Айтурган Темирова

Родилась 2 февраля 1958 года в городе Фрунзе. Актриса и певица.

Альфия Самигуллина

Родилась 2 февраля 1968 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша.

Куда сходить

Культура

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Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли « Женитьба Бальзаминова» и «Морозко»;

Женитьба Бальзаминова» и «Морозко»; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева — «Риголетто»;

в Studio247 пройдет к онцерт Оскара Султаналиева;

онцерт Оскара Султаналиева; горнолыжная база «ЗИЛ» приглашает на фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха»;

в Филармонии состоится «Ш оу под дождем»;

мастер-классы для детей и взрослых.

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