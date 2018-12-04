Зверька, похожего на покемона Пикачу, обнаружили в Австралии

К специалистам ветеринарной клиники в Австралии попало редкое животное, очень похожее на самого известного персонажа мультфильмов про покемонов Пикачу. Об этом сообщило РИА Новости.

По его данным, к ветеринарам попал лисовидный поссум с ярко-оранжевой шерстью. Как объяснили врачи клиники, необычный окрас животного спровоцирован низким уровнем меланина, и поссум фактически является полуальбиносом.

Специалисты отметили, что «живому Пикачу» около пяти месяцев и они пока не хотят отпускать его на волю. Эти животные ведут ночной образ жизни, а такой окрас сделает его слишком уязвимым для хищников.

Boronia Vet Clinic recently had a very special possum brought in to the clinic - a rare golden variety of the Common Brushtail Possum.

The golden colour occurs due to a mutation causing a low level of the pigment melanin which gives them their normal colour. #rarefind #wildlife pic.twitter.com/lCntaCUPlM — Landcare Victoria (@landcarevic) 22 ноября 2018 г.

Поссумы с такой мутацией уже встречались в Австралии, однако специалисты не хотят показывать места их обитания, чтобы уберечь от фанатов покемонов.