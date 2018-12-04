Зверька, похожего на покемона Пикачу, обнаружили в Австралии

К специалистам ветеринарной клиники в Австралии попало редкое животное, очень похожее на самого известного персонажа мультфильмов про покемонов Пикачу. Об этом сообщило РИА Новости.
По его данным, к ветеринарам попал лисовидный поссум с ярко-оранжевой шерстью. Как объяснили врачи клиники, необычный окрас животного спровоцирован низким уровнем меланина, и поссум фактически является полуальбиносом.
Специалисты отметили, что «живому Пикачу» около пяти месяцев и они пока не хотят отпускать его на волю. Эти животные ведут ночной образ жизни, а такой окрас сделает его слишком уязвимым для хищников.
Поссумы с такой мутацией уже встречались в Австралии, однако специалисты не хотят показывать места их обитания, чтобы уберечь от фанатов покемонов.