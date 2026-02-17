21:08
Общество

Самая редкая в истории Pokemon карточка продана на аукционе за $16,5 миллиона

Одну из самых редких коллекционных карточек японской франшизы Pokemon продали на аукционе в США за $16,5 миллиона. Об этом сообщает газета The Japan Times.

Карточка выполнена в виде золотого кулона, украшенного 10 тысячами бриллиантов общим весом около 35 карат.

Цена стала рекордной не только для Pokemon, но и для всех коллекционных карточек в мире. Уточняется, что ее приобрел сын бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи. Предыдущим владельцем карточки был американский блогер Логан Пол, который приобрел ее в 2021 году за $5,3 миллиона.

Коллекционная карточка Pokemon с оригинальным изображением Пикачу была выпущена в 1998 году в количестве 41 экземпляра. По данным Книги рекордов Гиннесса, она получила высший балл по шкале компании Professional Sports Authenticator, которая оценивает карточки по десятибалльной системе, учитывая такие характеристики, как ровность краев и углов, четкость изображения и сохранившийся оригинальный глянец.
