В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека 29-30 ноября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:
- в жилмассивах «Колмо», «Щербакова», «Салам Алик»;
- в районе, ограниченном улицами Малышева, Куренкеева, 2-я Черепки, переулком Беломорским;
- на улицах Токтаналиева, 40, 42, 48, 50, БЧК, М.Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, МЧК, в котельных школы № 46 и «Геодезия-1».