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Общество

В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека 29-30 ноября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:

  • в жилмассивах «Колмо», «Щербакова», «Салам Алик»;
  • в районе, ограниченном улицами Малышева, Куренкеева, 2-я Черепки, переулком Беломорским;
  • на улицах Токтаналиева, 40, 42, 48, 50, БЧК, М.Ганди, Саадаева, Ак-Тилек, МЧК, в котельных школы № 46 и «Геодезия-1».
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