Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Памятные даты

День работника Оборонной спортивно-технической организации Кыргызской Республики

В последнее воскресенье ноября в Кыргызстане отмечают профессиональный праздник — День работника Оборонной спортивно-технической организации.

Он установлен постановлением правительства от 24 ноября 1995 года.

Оборонная спортивно-техническая организация (ОСТО) — юридическое лицо, некоммерческая организация, добровольное массовое самоуправляемое общественно-государственное объединение граждан Кыргызской Республики, которые объединились на добровольной основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей.

Предшественником ОСТО является знаменитое ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), существовавшее в СССР до его распада.

В Кыргызстане Оборонная спортивно-техническая организация существует с 30 октября 1991 года. И здесь по-прежнему развиваются спортивно-прикладные виды спорта. ОСТО Кыргызстана имеет автомобильные, радиотехнические, морские, технические школы, спортивно-технические и спортивно-стрелковые клубы, на базе которых готовятся различные специалисты массовых технических профессий, имеющих военно-прикладное значение.

Родился шестимиллионный кыргызстанец

Фото аппарата правительства КР. Темир Сариев вручил семье ключи от квартиры

Это случилось 25 ноября 2015 года. Девочка родилась в Оше, в семье полковника Алмаза Кожошева. Вес новорожденной составил 3 килограмма 870 граммов.

У матери девочки, 39-летней Рахат Белековой, это шестой ребенок. В семье есть три мальчика и две девочки.

Родителям шестимиллионной кыргызстанки вручили сертификат на получение квартиры.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Фото из интернета. Белая ленточка — символ против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. А 17 декабря 1999-го Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По данным ООН, 35 процентов женщин и девочек в мире подвергаются разным формам физического и/или сексуального насилия. До 30 миллионов девочек до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, 130 миллионов женщин прошли эту процедуру.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Кусеин Кольбаев Родился 25 ноября 1908 года в селе Кок-Джар Чуйской области. Кыргызский советский политический, государственный и хозяйственный деятель. В 1925 году его в числе первых комсомольцев Киргизии направили на учебу в Тверь. «Первый инженер» — так называли Кольбаева на всех постах, куда бы его ни направляли и ни выдвигали. Внес большой вклад в развитие и укрепление материально-технической базы транспортного и дорожного хозяйств Кыргызстана. Большое внимание он уделял подготовке и обучению квалифицированных кадров для всей отрасли. Инициатор создания в 1957 году Фрунзенского автодорожного техникума, открытия факультетов, имеющих отношение к транспорту. В 1953-1971 годах — министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР. Фото из интернета. Тоннель через перевал Тоо-Ашуу носит имя Кусеина Кольбаева Вошел в историю как человек, который развил сеть автомобильных дорог и автотранспортных предприятий, называемых в народе автобазами. Благодаря ему появились дороги республиканского значения Бишкек — Ош, Бишкек — Торугартский перевал, Бишкек — Талас, Балыкчи — Каракол, тоннель через перевал Тоо-Ашуу, мосты через реки Нарын и Ала-Буку. Умер 17 февраля 1981 года. Родился государственный деятель Керимжан Кунакунов Фото из интернета. Керимжан Кунакунов Родился 25 ноября 1938 года в селе Чон-Арык Чуйской области. Заслуженный экономист КР. Более 40 лет работал на ответственных и руководящих должностях в финансово-экономической системе страны. Стоял у истоков формирования финансово-кредитной системы Кыргызской Республики. Избирался народным депутатом Верховного совета Киргизской ССР двух созывов. Был министром финансов Киргизской ССР и первым министром финансов независимого Кыргызстана (1986-1992), государственным советником президента (1992), директором Государственной налоговой инспекции (1992-1995). Скончался 11 апреля 2016 года в Бишкеке.

У кого намечается той

Канат Аманкулов Родился 25 ноября 1966 года в селе Алмалы Чуйской области. Директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, президент Федерации легкой атлетики КР. Эркинбек Чодуев Родился 25 ноября 1963 года. Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Куда сходить

Культура

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в ТРЦ «Дордой Плаза» проходит выставка-ярмарка; Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакль «Зверинные истории» и сказку «Теремок»;

в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева выступят артисты из России;

в Государственной филармонии имени Т.Сатылганова покажут б алет «Легенда о Ромео и Джульетте»;

алет «Легенда о Ромео и Джульетте»; Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева представит спектакль «Наваждение»;

пройдут мастер-классы для детей и взрослых.

Спорт

международные соревнования по пенчак силату;

соревнования по бильярду;

международные соревнования среди юниоров по борьбе;

международные соревнования по смешанным единоборствам;

международные соревнования по тяжелой атлетике.

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