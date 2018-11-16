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Власть

Главу Минтранса депутаты просят начать ремонт региональных дорог

«В Минтрансе говорят, что делают ямочный ремонт региональных дорог, а потом люди видео присылают, что нет и не было там никакого ремонта», — заявила сегодня на заседании фракции СДПК депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, Сокулукский район самый большой в стране. Но в Минтрансе не обращают внимания на состояние дорог. В пример нардеп привела трассу в селах Жаны-Пахта и Камышановка.

«Уже три года обещают там дорогу сделать, каждый раз говорят, что завтра-послезавтра все будет. Жамшитбек Калилович, 50 тысяч людей смотрят на вас. Общественного транспорта там нет, дети пешком по лужам в школу ходят. Или вы специально на это внимания не обращаете? Вы на трибуне говорили, что там сделали ямочный ремонт, но я в августе ездила, нет там никакого ремонта», — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.

На это министр транспорта ответил, что по возможности стараются ремонтировать все дороги. Если бы было больше средств, то делали бы больше.
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