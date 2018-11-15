18:30
USD 69.83
EUR 78.79
RUB 1.03
Общество

В мэрии Бишкека утверждают, что жители дома престарелых обеспечены необходимым

Жители столичного дома-интерната для престарелых обеспечены всем необходимым. В столичном муниципалитете прокомментировали информацию о сборе теплых вещей для постояльцев.

В мэрии утверждают: информация о том, что дом-интернат и его постояльцы нуждаются в помощи, не соответствует действительности.

«В доме престарелых живут те, от кого отказались близкие люди. Муниципалитет прилагает все усилия, чтобы пожилые люди получали все необходимое для жизни. Им предоставляются социальные, медицинские, бытовые услуги, они полностью обеспечены предметами первой необходимости и одеждой. Почти все получают пенсию. Администрация интерната проводит концерты, конкурсы, экскурсии, летом они посещают Иссык-Куль», — сообщили в мэрии.

В доме престарелых проживает 206 человек, из них 57 нуждаются в постороннем уходе. Бишкекский дом-интернат финансируют за счет средств местного бюджета, ежегодно на его содержание выделяют 24,5 миллиона сомов: 8,4 миллиона сомов на питание, 1,2 миллиона сомов на медикаменты, 328,6 тысячи сомов на одежду.

В муниципалитете отметили, что помощь нужна лицам без определенного места жительства, которые находятся в приютах. Для помощи им открыли пункты сбора в четырех районах столицы:

— в Свердловском районе ящик для сбора теплых вещей расположен на первом этаже здания администрации по адресу: проспект Чуй № 28, контактный телефон: 0312360335;

— в Октябрьском районе ящик для сбора теплых вещей также расположен на первом этаже здания администрации по адресу: ул. Байтик Баатыра № 17, контактный телефон: 0700614848, 0312570392;

— в Первомайском районе на базе управления социального развития района, организован пункт по сбору теплой одежды по адресу: проспект Жибек-Жолу № 495 б, контактный телефон: 0701771031;

— в Ленинском районе пункт сбора расположен на первом этаже администрации по адресу: проспект Чуй № 315, контактный телефон: 0312656910.
Ссылка:
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке собирают помощь для дома престарелых
Власти хотят отобрать здание у частного дома престарелых в городе Кемине
Когда бросают родителей. О жизни обитателей дома престарелых
«Мои 24»: Один день в доме престарелых
Женщина-инвалид с двумя детьми пришла к президенту Кыргызстана за помощью
Популярные новости
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан &laquo;Нарын&raquo;, и&nbsp;надеется его восстановить Мэр Бишкека сожалеет, что снесли ресторан «Нарын», и надеется его восстановить
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
Бизнес
На&nbsp;6&nbsp;тысяч тонн увеличится грузопоток аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;2018 году На 6 тысяч тонн увеличится грузопоток аэропорта «Манас» в 2018 году
Банк в&nbsp;кармане. Услуги банка &laquo;Бай Тушум&raquo; в&nbsp;мобильном телефоне Банк в кармане. Услуги банка «Бай Тушум» в мобильном телефоне
Интернет для бизнеса от&nbsp;компании ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»
Оплата услуг ОАО &laquo;Ошэлектро&raquo; Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»