В странах ЕАЭС все грузовики должны быть обеспечены цепями противоскольжения

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу ограничения на эксплуатацию зимой легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, который не укомплектован зимними шинами. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, в отношении грузовиков и автобусов, выпускаемых в обращение на территории ЕАЭС, установлено требование по комплектации цепями противоскольжения. Кроме того, введены требования по оборудованию автомобилей скорой медицинской помощи современными системами помощи больным.

Салоны автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должны снабжать тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приемном устройстве.

В салоне должна быть система подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе. Пересмотрены требования в отношении средств связи водителя с медицинским салоном и ряд других.

Эти изменения внесены в технический регламент союза «О безопасности колесных транспортных средств». В ЕЭК отметили, что с 11 ноября 2018 года он не распространяется на технику, предназначенную для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, включая различные аварийно-спасательные машины. Теперь для регистрации такой техники в органах безопасности дорожного движения не требуются документы о ее соответствии техрегламенту.