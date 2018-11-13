В России ищут родных фронтовика Абдумалина Токтогулова

В России разыскивают родственников фронтовика Абдумалина Токтогулова, 1911 года рождения. Сообщение об этом в социальной сети разместила Ольга Якимова.

По ее информации, во время поисковых работ в Белгородской области нашли ценную вещь бойца.

«Поисковики установили, что предмет принадлежал красноармейцу. Что за вещь, мы можем сказать, когда найдем родных», — ответила она.

Фото с сайта pamyat-naroda.ru. Наградной лист

По данным, озвученным поисковиками, красноармеец погиб в 1943 году, возможно, по документам числится пропавшим без вести.