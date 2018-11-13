В России ищут родных фронтовика Абдумалина Токтогулова

В России разыскивают родственников фронтовика Абдумалина Токтогулова, 1911 года рождения. Сообщение об этом в социальной сети разместила Ольга Якимова.
По ее информации, во время поисковых работ в Белгородской области нашли ценную вещь бойца.
«Поисковики установили, что предмет принадлежал красноармейцу. Что за вещь, мы можем сказать, когда найдем родных», — ответила она.
Пржевальским РВК в декабре 1942 года. В январе 1943-го представлен к награде — медали «За отвагу». В наградном листе указано, что красноармеец в боях на юго-западе Сталинграда лично уничтожил из автомата четырех фашистов.
По данным, озвученным поисковиками, красноармеец погиб в 1943 году, возможно, по документам числится пропавшим без вести.