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Общество

В России ищут родных фронтовика Абдумалина Токтогулова

В России разыскивают родственников фронтовика Абдумалина Токтогулова, 1911 года рождения. Сообщение об этом в социальной сети разместила Ольга Якимова.

По ее информации, во время поисковых работ в Белгородской области нашли ценную вещь бойца.

«Поисковики установили, что предмет принадлежал красноармейцу. Что за вещь, мы можем сказать, когда найдем родных», — ответила она.

с сайта pamyat-naroda.ru
Фото с сайта pamyat-naroda.ru. Наградной лист
Абдумалин Токтогулов (возможно, в имени ошибка) призван Пржевальским РВК в декабре 1942 года. В январе 1943-го представлен к награде — медали «За отвагу». В наградном листе указано, что красноармеец в боях на юго-западе Сталинграда лично уничтожил из автомата четырех фашистов.

По данным, озвученным поисковиками, красноармеец погиб в 1943 году, возможно, по документам числится пропавшим без вести.
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