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Общество

ЕС выделит 10 миллионов евро для борьбы с радиоактивными отходами в ЦА

Европейский союз выделит 10 миллионов евро для борьбы с радиоактивными отходами в Центральной Азии. Об этом 24.kg сообщили в Представительстве ЕС в Кыргызстане.

По его данным, накануне в Лондоне прошла международная донорская конференция по реабилитации урановых хвостохранилищ в Центральной Азии. На ней заявили, что Европейский союз (ЕС) выделит дополнительные 10 миллионов евро для борьбы с радиоактивными отходами в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Сумма дополнит 16 миллионов евро, выделенные ЕС на эти цели ранее.

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«ЕС играет ведущую роль в реализации программы по реабилитации урановых объектов в Центральной Азии. Более десяти лет шли предварительные исследования в трех странах, подготовка технико-экономического обоснования и оценка воздействия предстоящих работ на окружающую среду. ЕС выделил на это 14 миллионов евро», — отметили в Представительстве ЕС.

Следующая фаза программы — непосредственная реабилитация урановых объектов, поддержанная правительствами Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и требующая немедленного старта работ.

По оценкам специалистов, в регионе более 1 миллиарда тонн ядовитых отходов уранового производства, угрожающих населению и окружающей среде.

В рамках программы выбрали семь объектов в трех странах, нуждающихся в первоочередной реабилитации для предотвращения загрязнения Ферганской долины. Речь об урановых хвостохранилищах в Майлу-Суу, Шекафтаре и Мин-Куше (Кыргызстан), Чаркесаре и Янгиабаде (Узбекистан), Истиклоле и Дигмае (Таджикистан).

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Международная донорская конференция прошла в Лондоне по инициативе правительства Кыргызстана на полях Европейского банка реконструкции и развития. Он управляет фондом, который аккумулирует средства, собранные международным сообществом для реабилитации урановых объектов в регионе. Донорская конференция проведена согласно Резолюции ООН 68/128, которая призывает международное сообщество поддержать программу по борьбе с урановыми отходами.
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