В Кыргызстане показатель свободы СМИ снизился с 6 до 6,25 балла. Причины — обременительные штрафы в отношении средств массовой информации, критиковавших президента, и закрытие оппозиционной телекомпании. Об этом говорится в отчете Freedom House.

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Согласно исследованию международной организации, власти вполне могут умерить пыл в жестоком обращении с оппозицией и СМИ, но возвращение к активному политическому плюрализму и конкуренции маловероятно.

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала также ежегодный отчет «Свобода интернета в мире» (Freedom on the Net) за 2018 год.

Кыргызстан вновь вошел в число стран с «частично свободным» интернетом, но ухудшил показатели, набрав 38 баллов (37 баллов в 2017-м).

Блокировка политического, социального и религиозного контента, манипулирование онлайн-дискуссиями проправительственными комментаторами — основные виды контроля интернета в Кыргызстане.

Накануне 7 ноября, Дня информации и печати, 24.kg вспоминает, как в разные годы на «островке демократии» ограничивали свободу слова и нарушали права журналистов.



