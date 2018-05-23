О какой солидарности среди журналистов речь, пока СМИ принадлежат политикам

Солидарности у журналистов не может быть, пока СМИ принадлежат политикам. Об этом сегодня на экспертном обсуждении «Свобода СМИ под надзором Закона» в ИА «24.kg» сообщила журналист Дина Маслова.

По ее словам, в журналистике, как и в любой другой сфере, существуют схожие проблемы.

«Если в стране творится бардак, журналисты являются его частью. Мы часть общества. Не нужно искать девственниц в борделе», — отметила Дина Маслова.

«О какой солидарности можно говорить, когда ресурсы принадлежат политикам? Они не могут быть независимыми. У них изначально существует самоцензура. Только что вышедший из университета корреспондент думает, что это и есть журналистика. Но это не так», — сказала Дина Маслова.