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Общество

О какой солидарности среди журналистов речь, пока СМИ принадлежат политикам

Фото ИА «24.kg». Экспертное обсуждение «Свобода СМИ под надзором Закона»

Солидарности у журналистов не может быть, пока СМИ принадлежат политикам. Об этом сегодня на экспертном обсуждении «Свобода СМИ под надзором Закона» в ИА «24.kg» сообщила журналист Дина Маслова.

По ее словам, в журналистике, как и в любой другой сфере, существуют схожие проблемы.

«Если в стране творится бардак, журналисты являются его частью. Мы часть общества. Не нужно искать девственниц в борделе», — отметила Дина Маслова.

«О какой солидарности можно говорить, когда ресурсы принадлежат политикам? Они не могут быть независимыми. У них изначально существует самоцензура. Только что вышедший из университета корреспондент думает, что это и есть журналистика. Но это не так», — сказала Дина Маслова.
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