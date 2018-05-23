Защиту чести и достоинства превратили в погоню за миллионами. Об этом сегодня на экспертном обсуждении «Свобода СМИ под надзором Закона» в ИА «24.kg» сообщила правозащитник Чолпон Джакупова.

По ее словам, стороны должны иметь возможность до суда провести переговоры и решить спор. «Если мы видим в этом способ выколачивания денег из журналистов, это уже не защита чести и достоинства. У нас иски не ограничились шестизначными суммами. Есть иски на 70 миллионов сомов», — отметила Чолпон Джакупова.

Защита чести и достоинства — это не рэкетирство и не погоня за шестью миллионами сомов. Чолпон Джакупова

Азамат Касыбеков добавил, что Независимый союз журналистов поддерживает досудебное урегулирование споров.

«Многие бы вопросы решились. Журналисты все равно ходят к чиновнику и объясняются. На юридическом уровне нужно этот вопрос решить», — сказал он.