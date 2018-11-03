Адвокаты должны иметь особый порядок допуска к государственным секретам

Недопущение адвокатов к государственным секретам приведет к несоразмерному ограничению права лиц на квалифицированную юридическую помощь. Об этом сообщает Конституционная палата.
КП 1 ноября 2018 года рассмотрела дело о проверке конституционности статьи 15, пункта 4 статьи 17 закона о защите государственных секретов. В ведомстве посчитали, что нормы статьи не противоречат Конституции.
При этом статья 15 закона при ее распространении по аналогии на адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, признана противоречащей Основному закону страны.
В силу особенностей своих услуг, адвокат является особым субъектом, участвующим в достижении целей правосудия, и на которого законом возлагается конституционно значимая функция.
Применение статьи 15 закона о защите государственных секретов по аналогии к адвокатам, без учета специфики их работы и положений уголовно-процессуального законодательства, является неоправданным, поскольку указанный порядок предполагает и отказ в допуске к государственным секретам.
В итоге Конституционная палата поручила правительству инициировать изменения в закон о защите госсекретов, предусматривающие особый порядок допуска адвокатов к государственным секретам.