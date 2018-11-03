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Общество

Адвокаты должны иметь особый порядок допуска к государственным секретам

Недопущение адвокатов к государственным секретам приведет к несоразмерному ограничению права лиц на квалифицированную юридическую помощь. Об этом сообщает Конституционная палата.

КП 1 ноября 2018 года рассмотрела дело о проверке конституционности статьи 15, пункта 4 статьи 17 закона о защите государственных секретов. В ведомстве посчитали, что нормы статьи не противоречат Конституции.

При этом статья 15 закона при ее распространении по аналогии на адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, признана противоречащей Основному закону страны.

В КП подчеркивают, что Конституция закрепляет право каждого на судебную защиту, также предоставляет гарантии на получение квалифицированной юридической помощи. В Уголовно-процессуальном кодексе закреплено право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защиту. В качестве защитника в уголовном процессе может выступать только адвокат.

В силу особенностей своих услуг, адвокат является особым субъектом, участвующим в достижении целей правосудия, и на которого законом возлагается конституционно значимая функция.

Применение статьи 15 закона о защите государственных секретов по аналогии к адвокатам, без учета специфики их работы и положений уголовно-процессуального законодательства, является неоправданным, поскольку указанный порядок предполагает и отказ в допуске к государственным секретам.

«Право на получение квалифицированной юридической помощи не может быть ограничено, что предполагает возможность беспрепятственного участия защитника на всех стадиях уголовного процесса. Недопущение адвокатов к оказанию юридической помощи, ввиду отсутствия у них допуска к госсекретам, приведет к несоразмерному ограничению права лиц на квалифицированную юридическую помощь. В конечном счете, это приведет к нарушению их конституционного права на судебную защиту, которое не подлежит никакому ограничению», — говорится в сообщении.

В итоге Конституционная палата поручила правительству инициировать изменения в закон о защите госсекретов, предусматривающие особый порядок допуска адвокатов к государственным секретам.
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