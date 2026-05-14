Пайдалуу кеңеш: Узак жашоонун башкы эрежелери аталды

Дени сак жана узак жашоо үчүн «Гарвард тарелкасы» ыкмасы боюнча ар түрдүү жана тең салмактуу тамактануу зарыл. Бул тууралуу «Лента.ру» басылмасына терапевт Алексей Абызов билдирди.

Ал үзгүлтүксүз спорт менен машыгуу жүрөк-кан тамыр ооруларынын алдын алууга кызмат кыларын жана тынчсыздануу-депрессиялык бузулуулардын белгилерин азайтууга жардам берерин белгиледи.

Эксперт активдүү карылыктын маанилүү шарты катары уйку режимин сактоону атады. Түнкү эс алуунун жетишсиздиги иммундук системаны алсыратып, вирустардан жана онкологиялык оорулардан коргоочу клеткалардын активдүүлүгүн төмөндөтөт. Ошондуктан, чоң адамга суткасына кеминде жети-сегиз саат уктоо сунушталат.

Стресс менен күрөшө билүү да ден соолук үчүн өтө маанилүү. Стресстик факторлордун узакка созулган таасири кортизолдун деңгээлин жогорулатат, бул иммунитетти бошоңдотуп, инфекцияларга туруктуулукту төмөндөтөт. Ошондой эле, стресс диабет, гипертония, экзема жана мигрендин өтүшүн оорлоштурушу мүмкүн.

Кыскача маанилүү пункттар:

Тамактануу: Гарвард тарелкасы ыкмасы.

Спорт: Жүрөк жана психикалык ден соолук үчүн.

Уйку: Күнүнө 7–8 саат.

Психология: Стрессти башкаруу.
