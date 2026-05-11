17:31
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү

Кыргызстандын Улуттук олимпиада комитетинин (УОК) президенттигине 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги сунушталды. Анын талапкерлиги өлкөнүн спорттук чөйрөсүндө эң көп талкууланган темалардын бири болду.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Айваз Оморканов

Оморканов Кыргызстандын спорттук менеджерлеринин жаңы муунун өкүлү болуп саналат. Учурда ал Кыргызстандын Хоккей федерациясынын вице-президенти жана Эл аралык хоккей федерациясынын (IIHF) кеңешинин мүчөсү. 2021-жылы ал IIHF уюмунун тарыхындагы эң жаш вице-президент болуп калган.

Башкаруучулук ишмердүүлүгүнөн сырткары Айваз Оморканов кесипкөй триатлончу катары белгилүү. Ал триатлон, дуатлон жана акватлон боюнча Кыргызстандын чемпиону, ошондой эле Ironman эл аралык мелдештеринин жеңүүчүсү жана байге ээси.

Оморканов Пекин эл аралык экономика жана соода университетин, ошондой эле Кыргыз улуттук университетин «юриспруденция» адистиги боюнча аяктаган.

Буга чейин УОКтун башчылыгына Волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев жана Кыргыз футбол союзунун биринчи вице-президенти Нурдин Букуев да талапкерлигин койгон, бирок алар добуш берүү алдында талапкерлигин кайтарып алышкан. Натыйжада Оморканов жалгыз талапкер болуп калды.

Эскерте кетсек, 31-мартта Улуттук олимпиада комитетинин президенти Үмбөталы Кыдыралиев кызматтан кетүү тууралуу арызын берген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373354/
Кароо: 130
Басууга
Теги
UFC экс-чемпиону Конор Макгрегор Ирландиянын президенттигине талапкер болууда
ЖК комитети Жылдыз Полотованын талапкерлигин жактырды
Путин президенттик шайлоого талапкерлигин коерун ноябрда жарыялашы ыктымал
Жогорку Кеңеш комитети Таалайбек Ибраевди энергетика министри кызматына жактырды
Жогорку Кеңеш санарип министр кызматына Талант Имановдун талапкерлигин жактырды
Алмаз Мамбетовдун талапкерлиги Ош шаарынын мэрлигине көрсөтүлдү
Чемпион каймана аттуу ЖК депутаты Токмоктун мэрлигине талапкер
Айбек Жунушалиев Бишкектин мэри болууга талапкерлигин койду
Көпчүлүк коалиция Мариповдун талапкерлигин премьер-министрликке жактырды
«Ыйман Нуру» партиясынын тизмесинен алты талапкер чыгарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Тоого эс&nbsp;алууга чыккандарга эскертүү: 7-12-май аралыгында сел жүрүшү мүмкүн Тоого эс алууга чыккандарга эскертүү: 7-12-май аралыгында сел жүрүшү мүмкүн
ӨКМ башчысы Жалал-Абад, Ош&nbsp;облустарындагы селден жабыркаган аймактарга барды ӨКМ башчысы Жалал-Абад, Ош облустарындагы селден жабыркаган аймактарга барды
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;жылдан бери кардарлар менен бирге «Оптима Банк» — 34 жылдан бери кардарлар менен бирге
Дональд Трамп: &laquo;Тегеран өзөктүк куралдан баш тартууга макул болду&raquo; Дональд Трамп: «Тегеран өзөктүк куралдан баш тартууга макул болду»
11-май, дүйшөмбү
17:30
12-майга карата аба ырайы 12-майга карата аба ырайы
16:28
Баткен облусунда 319 гектар айыл чарба жери мамлекетке кайтарылды
16:19
Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат
16:05
Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү
15:30
«Ак-Тилек» постунда Орусиянын документтери туура эмес жүгү артка кайтарылды