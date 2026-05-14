11:21
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Кыргызча

ЖК жаштар арасында баңгизаттын жайылышына байланыштуу коңгуроо кагууда

Жогорку Кеңеште жаштар арасында баңгизаттын жайылып жатышына тынчсыздануу билдирилүүдө. Бул тууралуу парламенттин жалпы жыйында депутат Болот Сагынаев айтып чыкты.

Анын айтымында, өспүрүмдөр жана жаштар арасында синтетикалык баңгизаттардын жайылышы кооптуу мүнөзгө ээ болууда. Эл өкүлү синтетикалык баңгизаттар бардык жерде жайылып жатканын, алар жеткиликтүү экенин жана ошол эле учурда химиялык курамы тынымсыз өзгөрүп турарын белгиледи. Бул өндүрүүчүлөргө колдонуудагы тыюу салууларды айланып өтүүгө мүмкүндүк берет.

«Көп учурда ата-энелер балдарынын көйгөйүн билишет, бирок алардын баңгизатка берилгенин же онлайн-казинолордо ойногонун жашырышат. Мунун кесепети — психологиялык көйгөйлөр жана суицид учурлары. Коомдук айыптоодон жана басымдан коркуп, мындай фактыларды да жашырып жатышат», — деди Болот Сагынаев.

Ал көйгөйдүн масштабы тийиштүү деңгээлде бааланбай жатканын баса белгиледи.

Депутаттын маалыматы боюнча, ижарага берилген батирлер жаштардын көзөмөлсүз чогулган жайына айланып, ал жерде баңгизат колдонулган жана өспүрүмдөрдү бул ишке тартуу фактылары катталган учурлар бар.

"Учурдагы алдын алуу жана чара көрүү системасы коркунучтун масштабына жооп бербейт",- деп кошумчалады ал. Жаштар арасында синтетикалык баңгизаттардын жайылышына каршы күрөш уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш сыяктуу эле системалуу түрдө жүргүзүлүшү керек, деп жыйынтыктады Болот Сагынаев.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373765/
Кароо: 95
Басууга
Теги
ЖК Түрк өлкөлөрүнүн санариптик экономика жөнүндө макулдашуусун жактырды
Студенттердин ротациясы. Депутат Балыкчыда жогорку окуу жайын ачууну сунуштады
ЖКда Бишкек — Токмок багыты боюнча каттамдардын санын көбөйтүү сунушталды
Жогорку Кеңеште пенсия төлөө мөөнөттөрүн кайра карап чыгуу сунушталды
Кыргызстанда минералдык жер семирткичтер эки эсе кымбаттады
Кыргызстанда 3 миңге жакын ветеринар жетишпейт
Жогорку Кеңеште заманбап коомдук кабыл алуу бөлүмү ишке кирди
Жогорку Кеңештин комитеттер курамында өзгөрүүлөр болду
Жогорку Кеңеш эмгекти коргоо боюнча жаңы мыйзамды жактырды
ЖК Улан Маматкановдун талапкерлигин МинКаб төрагасынын орун басарлыгына жактырды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстан УОК башчылыгына 30&nbsp;жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү Кыргызстан УОК башчылыгына 30 жаштагы Айваз Оморкановдун талапкерлиги көрсөтүлдү
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат Караколдон Бишкек, Алматы жана Ташкентке жаңы автобус каттамдары ачылат
&laquo;Түндүк-Түштүк&raquo; унаа жолунда жаңы жол тейлөө пункттары ачылат «Түндүк-Түштүк» унаа жолунда жаңы жол тейлөө пункттары ачылат
14-май, бейшемби
11:16
Түндүк — Түштүк альтернативдик унаа жолу тазаланды. Жол ачык Түндүк — Түштүк альтернативдик унаа жолу тазаланды. Жол...
11:07
ЖК Түрк өлкөлөрүнүн санариптик экономика жөнүндө макулдашуусун жактырды
10:32
Чүйдө айыл чарба азыктары менен алдамчылык кылган шектүү жаран кармалды
10:17
Бишкекте жүргүнчү автобуста эки жолу жасалма акча менен төлөм кылган
10:07
ЖК жаштар арасында баңгизаттын жайылышына байланыштуу коңгуроо кагууда